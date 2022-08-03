Москва, 3 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не испытывает проблем со здоровьем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Что касается нашего российского президента, то могу лишь повторить, тьфу-тьфу-тьфу, у него со здоровьем всё нормально», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер работает в активном режиме: «Организованы меры предосторожности в эпидемиологическом плане».