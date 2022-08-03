Мадрид, , 13:23 — REGNUM Длительное отсутствие дождей и высокие температуры воздуха вынуждают ряд автономных сообществ и муниципалитетов по всей Испании вводить ограничения на потребление воды. Об этом пишет агентство EFE.

Без воды

Такая ситуация особенно затронула Галисию, Каталонию и Андалусию. При этом водохранилища находятся на уровне 40,4% от своей заполняемости.

Прекращение подачи воды в ночное время, закрытие душевых на пляжах, запрет на полив, наполнение бассейнов и мойку автомобилей — вот лишь некоторые из ограничительных мер, введенных региональными и муниципальными властями в попытке гарантировать подачу воды для потребления жителями.