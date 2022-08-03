Сана, 3 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Специальный посланник ООН в Йемене Ханс Груденберг заявил журналистам о том, что повстанцы-хуситы и правительство страны договорились о продлении режима прекращения огня сроком на два месяца. Об этом 3 августа сообщает информационное агентство Khabar.

Иван Шилов ИА REGNUM Йемен

По его словам, стороны конфликта обязуются сотрудничать по ряду вопросов. Как отметил Груденберг, препятствием для мирного урегулирования ситуации в стране остаётся блокада города Таиз силами повстанцев.

Он отметил, что ООН будет содействовать тому, чтобы этот вопрос и ряд других конфликтных ситуаций были успешно разрешены.

Новости о продлении перемирия были позитивно встречены сторонами конфликта, а также Саудовской Аравией и Советом стран сотрудничества государств Персидского залива.