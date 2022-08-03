Берлин, 3 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Идея Киева о возврате Крыма является абсурдной, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью изданию Stern.

Герхард Шредер

Он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возврате республики в состав Украины.

«Идея о том, что президент Украины Зеленский вернет Крым военным путем, абсурдна», — уверен канцлер.

Шрёдер поинтересовался, верит ли кто-то, что президент России Владимир Путин согласится когда-либо снова отдать Крым.