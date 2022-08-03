Ясиноватая, ДНР, 3 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Украинские нацисты обстреляли из артиллерии город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:35 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённые пункт Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян украинскими нацистами.