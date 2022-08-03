Ростов-на-Дону, , 12:54 — REGNUM В Ростовской области локализован пожар на территории судостроительного завода «Мидель». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 3 августа.

В Ростовской области тушат пожар на буксире ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожар локализован на площади 80 кв. метров, уточнили в ведомстве. Пострадавших в результате происшествия нет.

ИА REGNUM сообщало, что огонь на буксире вспыхнул утром 3 августа. К месту происшествия оперативно прибыли около 30 сотрудников МЧС России и 10 единиц техники.

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