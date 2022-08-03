Москва, 3 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Состояние конфликта является нормальным для такой страны, как Россия. Об этом директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил в опубликованной 3 августа статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России».

Алексей Колчин ИА REGNUM За Россию!

По его словам, Россия в очередной раз за свою более чем тысячелетнюю историю переживает переломный момент. Часть внешних игроков агрессивно отреагировала на абсолютно оправданные действия по защите жизненных интересов на западном направлении. Это привело к кризису европейской безопасности того мирового порядка, что был сформирован по итогам Второй мировой войны.

«Хотя уже не одно поколение выросло у нас в относительно мирные времена, ситуация конфликта — это, скорее, норма для страны с такой географией и интересами, как Россия», — отметил Дробинин в статье для журнала «Международная жизнь».

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