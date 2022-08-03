Донецк, 3 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам Куйбышевский, Кировский, Калининский и Червоногвардейский районы Донецка. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что обстрел Червоногвардейского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:05 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 12:08 ВСУ выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня «Град» по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, а в 12:20 — четыре снаряда калибра 152 мм по Калининскому району города.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что база хранения с иностранным вооружением и боеприпасами была уничтожена в результате ракетного удара российских войск.