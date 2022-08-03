* запрещённая в России организация

Кабул, 3 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Убийство Аймана аль-Завахири, лидера сети «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате атаки американских беспилотников в районе дипломатических резиденций в Кабуле вызвало широкую глобальную реакцию.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

По сообщению информационного агентства «Шафакна», многие, от политиков и бывших сотрудников разведки до простых граждан, отреагировали на убийство лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое было совершено в одном километре от президентского дворца и местонахождения лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Рахматулла Набиль, бывший глава службы национальной безопасности Афганистана, сообщил в серии твитов, что Айман аз-Завахири подвергся нападению в доме Сираджуддина Хаккани, министра внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а его гостевой дом находится недалеко от резиденции аз-Завахири.

Он добавил, что существует вероятность того, что лидеры «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с помощью генерала Камара Джаведа Баджва, начальника штаба пакистанской армии и разведки ISI, передали американцам информацию о местонахождении Аймана аз-Завахири, чтобы добиться исключения из чёрного списка и улучшить отношения с США.

Ссылаясь на переговоры между официальными лицами США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ташкенте на прошлой неделе, афганские граждане заявляют, что существует вероятность того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключили сделку с США, чтобы добиться уступок от Вашингтона и раскрыли местонахождение лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Али Амири, профессор университета и эксперт, написал, что убийство Аймана аз-Завахири является признаком сближения США и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и что это нападение не было бы успешным без сотрудничества талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он добавил, что Соединённые Штаты монополизируют террористические связи радикалов.

Нарушение соглашения в Дохе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) грубо нарушили соглашение в Дохе, укрывая лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле. Он добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заверили мир, что не позволят террористам использовать территорию Афганистана для создания угрозы безопасности других стран.

«Они [талибы] (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также предали народ Афганистана и его желание признать и нормализовать отношения с международным сообществом», — подчеркнул Блинкен.

Масуд Андараби, бывший министр внутренних дел Афганистана, заявил, что убийство лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле свидетельствует о глубокой связи между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и региональными и международными террористами. Он добавил, что существует серьёзная необходимость в формировании глобального консенсуса против нынешних правителей в Кабуле, которые и в прошлом укрывали у себя террористов, чтобы обуздать угрозу терроризма и экстремизма и спасти афганский народ из кабалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Глава отдела внешних связей Фронта национального сопротивления Афганистана, критикуя медлительность действий США в борьбе с терроризмом, заявил, что фронт проинформировал все правительства, с которыми он поддерживал контакты в прошлом году, о том, что аз-Завахири и другие лидеры «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрылись в Кабуле после возвращения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.

Ряд других официальных лиц предыдущего правительства Афганистана считают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушили различные статьи соглашения в Дохе с момента своего прихода к власти, но американцы не предприняли против них никаких действий.

Масума Хавари, бывший министр телекоммуникаций и информационных технологий Афганистана, заявила, что единственное, что имеет значение в нарушениях соглашения в Дохе, — это интересы Соединённых Штатов.

Шаг к более безопасному миру

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает убийство лидера группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане шагом к более безопасному миру. Он заявил, что Канада будет продолжать работать с глобальными партнёрами для противодействия террористическим угрозам и укрепления мира во всём мире.

Бывший президент США Барак Обама, говоря об использовании беспилотников для нападения на лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что смерть Аймана аз-Завахири является доказательством того, что терроризм можно искоренить без войны в Афганистане.

Обама, в свою бытность президентом Соединённых Штатов, отдал приказ о нападении на Усаму бен Ладена, и тот был убит в ходе сложной операции американских войск в Пакистане. Теперь Джо Байден, который в то время был вице-президентом Обамы, отдал приказ об атаке на другого лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

30 июля жители Кабула сообщили о том, что слышали несколько взрывов в столице. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что ракета попала в пустующий дом в кабульском районе «Ширпур», и всё обошлось без жертв.

Но ряд политических деятелей заявили, что Кабул бомбили американцы. Перед тем, как президент США объявил о гибели лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили удары американских беспилотников по афганской столице, назвав это нарушением соглашения в Дохе. Однако после объявления Вашингтоном о смерти аз-Завахири, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хранят молчание.