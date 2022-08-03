Москва, 3 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. База хранения с иностранным вооружением и боеприпасами уничтожена в результате ракетного удара российских войск. Об этом говорится в опубликованной 3 августа сводке Министерства обороны РФ о ходе спецоперации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Вооружение и боеприпасы иностранного производства находились на базе хранения под городом Радехов в Львовской области Украины. Они поступили из Польши для киевского режима.

Базу уничтожили высокоточные ракеты большой дальности воздушного базирования, уточнили в Минобороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении до 500 украинских националистов в Харьковской области. ВКС России применили для этого высокоточное оружие.

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