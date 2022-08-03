Москва, 3 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Харьковской области командиры подразделений 132 разведбатальона ВСУ отказались выполнять приказы командования из-за высоких потерь, сообщили 3 августа в Министерстве обороны России.

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«В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что командиры подразделений батальона переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.