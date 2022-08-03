Канберра, 3 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Австралии дети из групп риска в возрасте от шести месяцев до пяти лет вскоре получат доступ к вакцине от COVID-19 производства гиганта фарминдустрии Moderna. Об этом 3 августа сообщил телеканал Nine News.

Вакцина

Австралийская техническая консультативная группа по иммунизации (ATAGI) рекомендовала вакцину для примерно 70 000 детей младшего возраста с повышенным риском развития тяжелого заболевания от COVID-19. Иммунизация начнется для них с 5 сентября.

Федеральное правительство Австралии уже подтвердило, что закупило 500 000 доз вакцины, которая будет доставлена в страну в конце этой недели.

Отмечается, что на данном этапе вакцина рекомендована только детям с тяжелым иммунодефицитом, инвалидам и тем, у кого есть сложные или множественные заболевания, которые повышают риск тяжелого протекания COVID-19.