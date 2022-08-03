Копенгаген, , 11:37 — REGNUM Новое научное исследование поставило под сомнение давно укоренившееся мнение о том, что женщины живут дольше мужчин, особенно если речь идет о женатых и образованных мужчинах, сообщает газета Guardian.

Пожилые люди Pfrf.ru

В исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open, рассматривались данные о продолжительности жизни мужчин и женщин в 199 странах за почти 200 лет. Авторы пришли к выводу, что у мужчин есть большая вероятность прожить дольше женщин, в первую очередь у тех мужчин, которые состоят в браке или имеют ученую степень.

По сообщению датских ученых, от 25% до 50% мужчин живут дольше женщин. Они подчеркивают, что данные о средней продолжительности жизни без учета различий в образе жизни могут быть излишне «упрощенными».

«Мужчины, состоящие в браке или имеющие университетское образование, как правило, живут дольше женщин, не состоящих в браке и не имеющих диплома», — заявляют авторы исследования.

Анализ также показал, что в развитых странах вероятность того, что мужчины будут жить дольше женщин, снижалась до 1970-х годов, после чего стала постепенно увеличиваться. Увеличение и сокращение разрыва в продолжительности жизни в основном объяснялись курением и другими поведенческими различиями. Исследователи утверждают, что «слепая интерпретация различий в продолжительности жизни иногда может привести к искаженному восприятию фактического неравенства [в продолжительности жизни]».

«Хотя ожидаемая продолжительность жизни у мужчин обычно ниже, чем у женщин, а смертность мужчин обычно выше во всех возрастных категориях, мужчины все же имеют значительные шансы прожить дольше женщин, — добавляют они. — Эти результаты опровергают общее мнение о том, что мужчины живут не так долго, как женщины, и показывают более тонкие неравенства в продолжительности жизни между полами».

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