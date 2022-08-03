Джакарта, 3 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Профессор международного права Университета Индонезии Хикмаханто Джувана заявил, что министерству иностранных дел Индонезии необходимо сделать заявление о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Рано или поздно Индонезия пострадает от напряженности в отношениях между США и Китаем», — заявил профессор в Джакарте.

По словам профессора, Индонезия сожалеет об этом визите по трем причинам. Во-первых, США не прекратили провокации в ряде регионов. Во-вторых, США проводят внешнюю политику двойных стандартов. Наконец, визит Нэнси Пелоси может побудить Китай вступить в союз с Россией для противодействия провокационной внешней политике США.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий вооруженными силами Индонезии генерал Андика Перкаса с командующим генералом США Чарльзом Флинном официально открыл совместные военные учения под названием Super Garuda Shield 2022.