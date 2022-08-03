Москва, 3 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Эпоха сотрудничества России со странами Запада завершена, сообщил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин в своей статье для interaffairs.ru.

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По его словам, вернуть ситуацию к положению, существовавшему до начала спецоперации России на Украине, уже невозможно.

«Независимо от продолжительности и исхода СВО, уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена», — заявил Дробинин.

Дипломат отметил, что Россия вступила в острую фазу противоборства с США и странами Евросоюза. Противник намерен нанести России стратегическое поражение, устранив геополитического конкурента.