Эль-Ариш, Египет, 3 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Министерство обороны Египта сообщило о гибели военнослужащего в зоне проведения антитеррористической операции на Синайском полуострове. Об этом 3 августа сообщает Masry-al-Youm со ссылкой на заявление министерства.

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По данным военного ведомства, солдат срочной службы был убит в результате нападения группировки «Вилайет Синай» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вечером 2 августа. Тело солдата было доставлено в военный госпиталь в городе Эль-Ариш.

В ответ на нападение, подразделения вооружённых сил Египта и отряды местного ополчения провели серию операций в городах Рафах, Шейх-Зувейд, Бир-эль-Абед и центральном Синае, направленные на ликвидацию «спящих ячеек» боевиков.