Подгорица, 3 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Патриарх Сербской православной церкви (СПЦ) Порфирий и премьер-министр Черногориии Дритан Абазович 3 августа подписали основной договор. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Черногории Дритан Абазович.

Флаг Сербской православной церкви

На церемонии подписания также присутствовали митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Иоаникий и министр юстиции Черногории Марко Ковач.

Около резиденции вилла Горица в Подгорице граждане протестуют против подписания договора, на месте полиция блокирует подъезд к зданию.