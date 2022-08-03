Аксайский район, Ростовская область, 3 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Ростовской области утром 3 августа вспыхнул пожар на судостроительном заводе «Мидель». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Сообщение об инциденте на улице Набережной в Аксае поступило в экстренные службы примерно в 10:40 мск. По предварительной информации, горит рубка на буксире. Огонь успел распространиться на площади 21 кв. метр.

К месту происшествия выехали 27 человек и 10 единиц техники.