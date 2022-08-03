Сабха, Ливия, 3 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Жители южных провинций Ливии блокируют дороги для транспорта, вывозящего топливо с нефтяных месторождений. Об этом сообщает Al-Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По данным журналистов, утром 3 марта демонстранты перекрыли дорогу между городами Себха и Убари, остановив движение грузовых машин. Протестное движение возникло после того, как девять местных жителей погибли в результате пожара, вызванного разливом топлива из перевернувшейся автоцистерны.

Демонстранты требуют обратить внимание на бедственное положение южных провинций Ливии, жители которых сталкиваются с дефицитом топлива из-за его вывоза на экспорт.

Протестующие угрожают заблокировать работу нефтедобывающих предприятий в том случае, если власти не прислушаются к их требованиям.