Москва, 3 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Эпоха сотрудничества России и Запада кончилась, отношения с Европой и США изменились бесповоротно. Об этом директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил в своей статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России».

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

По словам дипломата, после 24 февраля 2022 года, с началом спецоперации РФ на Украине, завершилась «тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом». Она завершена бесповоротно, вне зависимости от того, когда и с каким результатом закончится спецоперация.

Дробинин отметил, что сейчас у России есть возможность окончательно отбросить иллюзии и преодолеть рамки парадигмы «дружественного поглощения», которую после 1992 года вновь и вновь воспроизводили западные коллеги.

«Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Россия вступила в острую фазу противоборства с агрессивным альянсом недружественных стран, во главе которых стоят США. Противник намерен нанести России стратегическое поражение и устранить её как геополитического конкурента.

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