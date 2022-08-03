Нейпьидо, 3 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Позиция Мьянмы в отношении украинского кризиса ответственная и взвешенная — его первопричиной в Нейпьидо считают желание Запада навязывать всем свою волю. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 3 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Мьянмы

«В том, что касается ситуации на Украине, Мьянма занимает взвешенный, ответственный подход, прекрасно понимая причины того, что сейчас происходит», — сказал российский министр.

Эти причины, добавил он, связаны в первую очередь с желанием Запада всем диктовать свою волю. Запад стремится пользоваться вседозволенностью везде в мире.

Лавров также рассказал, что обсудил со своим мьянманским коллегой координацию подходов Москвы и Нейпьидо на международной арене. Российская сторона подтвердила высокую оценку позиций, которые отстаивает Мьянма. В их числе безусловное уважение принципа суверенного равенства государств.

Читайте также: Глава МИД Мьянмы поблагодарил Россию за поддержку