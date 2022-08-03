Лавров рассказал о позиции Мьянмы по ситуации на Украине
Нейпьидо, 3 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Позиция Мьянмы в отношении украинского кризиса ответственная и взвешенная — его первопричиной в Нейпьидо считают желание Запада навязывать всем свою волю. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 3 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.
«В том, что касается ситуации на Украине, Мьянма занимает взвешенный, ответственный подход, прекрасно понимая причины того, что сейчас происходит», — сказал российский министр.
Эти причины, добавил он, связаны в первую очередь с желанием Запада всем диктовать свою волю. Запад стремится пользоваться вседозволенностью везде в мире.
Лавров также рассказал, что обсудил со своим мьянманским коллегой координацию подходов Москвы и Нейпьидо на международной арене. Российская сторона подтвердила высокую оценку позиций, которые отстаивает Мьянма. В их числе безусловное уважение принципа суверенного равенства государств.
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