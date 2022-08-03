Нейпьидо, , 09:34 — REGNUM Мьянма благодарна России за поддержку, заявил 3 августа глава МИД этой страны Вунна Маун Лвин на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Флаг Мьянмы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Ваш визит — подтверждение того, что Россия и Мьянма продолжают тесные контакты. И мы очень благодарны России за поддержку», — заявил Вунна Маун Лвин.

В свою очередь Лавров назвал Мьянму «добрым, дружным, давним партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россию и Мьянму связывает «не одно десятилетие взаимного сотрудничества, дружбы, поддержки», добавил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Мьянму 3 августа.

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