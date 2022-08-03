Казань, 3 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. До конца 2022 года в Татарии планируют завершить строительство 81 электрозарядной станции. Об этом сообщил заместитель генерального директора по технологическому присоединению «Сетевой компании» Вадим Лукин.

E-va.pro Электрозаправка

«У нас уже установлено 14 электрозарядных станций, которые мы постарались локализовать на основных магистралях, но к концу года мы планируем довести их число до 95», — цитирует «Татар-информ» спикера.

Со слов Лукина, новые станции позволят быстро зарядить электромобили.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в одном из дворов города Казани появилась первая электрозаправка.

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