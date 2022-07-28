Чита, , 09:18 — REGNUM В посёлке КСК Читы на площадке перед торговым центром «Абсолют» 28 июля открыли новую станцию зарядки электромобилей, сообщает пресс-центр мэрии города.

Станция зарядки электромобилей Мэрия Читы

Время зарядки электромобиля на ней составляет около 40 минут. Услуга является бесплатной.

Теперь в городе действует три «электрозаправки». Компания «Россети-Сибирь», реализующая данный проект, планирует открыть до 2025 года ещё 16 станций. Это значительно облегчит пользование электротранспортом, а значит и улучшит экологическую обстановку в нашем городе и крае.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саранске на базе ООО «Нефтяная электронная компания» с апреля реализуется стартап Сарансккабеля по производству электрозарядных станций для автомобилей.

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