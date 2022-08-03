Таллин, 3 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрегация в Эстонии

Главный редактор эстонской газеты Sirp Каарел Таранд заявил в редакционной статье, что «ненависть к русским не является чувством, присущим только эстонцам; она равномерно распространена на всех некогда аннексированных окраинах Российской империи — от Финляндии до Средней Азии». Это заявление, как и тональность статьи прокомментировал известный коллега Таранда, главный редактор портал новостей таллинской мэрии stolitsa. ee Александр Чаплыгин на своей странице в социальных сетях.

По словам Чаплыгина, «в этом размышлении прекрасно все. Во-первых, журналист Таранд легитимизирует такое явление, как ненависть к целой нации. Такое в истории бывало. Гитлер, например, ненавидел евреев и цыган».

Во-вторых, добавляет Чаплыгин, по логике Таранда получается, что сегодня одна половина мира должна ненавидеть другую: индейцы — британцев, алжирцы — французов, конголезцы - бельгийцев и так далее: «Половина Европы просто обязана ненавидеть немцев, а немцы, в свою очередь, — разрушивших Дрезден американцев и англичан».

Чаплыгин напомнил своему эстонскому коллеге, что история полна примеров, когда одна страна обижала другую, в том числе и в новейшей истории: «В 1990-е годы в Африке племена тутту и хутту резали друг друга даже не тысячами, а миллионами. Эта резня вызывала страх и негодование во всем мире, считавшим себя частью цивилизации. Потому что это ненормально — оценивать человека лишь на основании его национальности или племенной принадлежности».

На этом фоне эстонская «ненависть» выглядит крайне неуместно, добавляет Чаплыгин. Так, нынешний эстонский политик и бывший премьер-министр Андрус Ансип, который в советское время делал успешную партийную карьеру, по логике Таранда, в то же самое время ненавидел русских. «Но это не помешало ему с собаками разгонять демонстрацию эстонских студентов. И таких примеров — даже не тысячи, а десятки тысяч», — говорит Чаплыгин.

Поэтому эстонский публицист считает, что своим скандальным заявлением Таранд открывает «окно Овертона»: «Он говорит о ненависти к нации как о чем-то естественном, и это публикует государственный информационный канал ERR. То есть в словах Таранда редакторы не обнаружили ксенофобии и расизма, так же, как и разжигания национальной розни. Ненавидеть русских, оказывается, вполне нормальное чувство. Не Путина, а именно весь русский народ».

«С такими лидерами общественного мнения, как Таранд, мы можем далеко зайти. Ксенофобия благодаря ему из постыдного явления превращается в естественное состояние общества», — не скрывает своих опасений Александр Чаплыгин.