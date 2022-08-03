Бухарест, 3 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Специальный конвой полиции Румынии доставил в Бухарест румынского гражданина, задержанного в Ирландии по подозрению в международном терроризме. Об этом 3 августа сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Connor Tarter Арест

Согласно официальной информации, речь идет о бывшем жителе уезда Нямц (Северо-восток Румынии). Имя и фамилия подозреваемого гражданина не разглашаются. Известно лишь, что он обвиняется в создании террористической ячейки и изготовлении взрывчатых веществ.

Операция прошла при взаимодействии правоохранителей Бухареста и Дублина. Другой информации нет.

Если вина задержанного лица будет доказана в румынском суде, указанному гражданину грозит до 15 лет тюремного заключения.