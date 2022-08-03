Донецк, 3 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские вооружённые формирования 87 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 87 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 193 единицы различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град»; артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм; а также минометы калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Калининкий, Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Горловка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Александровка, Еленовка, Молодежное и Новониколаевка

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования в течение пяти минут обстреляли Куйбышевский, Кировский и Киевский районы Донецка.