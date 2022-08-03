Москва, 3 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Прогнозы о снижение в РФ спроса на квартиры на 10-20% по итогам 2022 года вполне реалистичны и могут быть скорректированы с учетом динамики состояния российской экономики в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

«Итоги года учитывают весь период, на котором скажутся и показатели весны 2022 года, когда были в два-три раза повышены ипотечные ставки вслед за ключевой ставкой Банка России, — сказал Цыганов. — Это и другие факторы привели к существенному снижению платежеспособного спроса на квартиры. Данные весенних месяцев внесут существенный вклад в общий спад показателей 2022 года. Но они же создали навес отложенного спроса. Надо учесть, что в 2020–2021 годы уже действовали льготные ипотечные программы для приобретения новостроек, семейная, сельская и дальневосточная ипотека, жилищные программы для военнослужащих, учителей, врачей и т.д., которыми активно пользовались, что удовлетворило значительную часть реального спроса. Поэтому прогноз о снижение спроса на квартиры на 10-20% по итогам 2022 года вполне реалистичен и может быть скорректирован с учетом динамики состояния российской экономики в целом».

Как отметил экономист, в настоящее время кредитные ставки понижены, программы льготной ипотеки востребованы гражданами и в наибольшей степени поддерживают рынок новостроек.

«При отсутствии дополнительных внешних шоков рынок недвижимости сохранит эти тенденции до конца 2022 года, — сказал Цыганов. — Однако неустойчивость и хрупкость турбулентного рынка недвижимости может привести к реализации ранее выглядевших парадоксально сценариев. Например, к росту цен на недвижимость в регионах и небольших городах, где значительна доля бюджетников, сохранивших или увеличивших свои доходы. Эти же средства могут прийти в Москву или Краснодарский край, что может вызвать локальное повышение цен в том или ином районе. И наоборот, в местностях, где временно остановилось производство, можно ожидать снижения цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов рассказал, от каких факторов в РФ будет зависеть спрос на жилую недвижимость.