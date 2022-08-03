Москва, 3 августа, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Новейшую снайперскую винтовку TSVL-8 «Сталинград» применили российские военнослужащие в ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

По данным агентства, снайперская винтовка «Сталинград» успела зарекомендовать себя в боях против украинских националистов на территории Донбасса.

«Сталинград» эффективно работал на дистанции до 1,5 км, показывая высокую точность», — цитирует СМИ слова собеседника, подчёркивая, что не располагает официальным подтверждением этой информации.