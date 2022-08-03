Москва, 3 августа, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Режим ограничений на полёты авиации в 11 российских аэропортов продлён до 11 августа. Об этом 3 августа сообщили в Росавиации.

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Ведомство опубликовало информацию о продлении режима ограничений на полёты на фоне специальной военной операции России на Украине. Под ограничение подпадают 11 воздушных гаваней южной и центральной частей страны — аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Пассажирам предлагается пользоваться альтернативными авиамаршрутами или другими видами транспорта.

Ограничения продлятся до 11 августа 3:35 по московскому времени.