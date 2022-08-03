Макеевка, ДНР, 3 августа, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими нацистами города Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) произошло возгорание на нефтебазе. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

«Поступила информация об атаке ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по нефтебазе в Червоногвардейском районе Макеевки по улице Антропова. В результате попадания боеприпаса ВФУ на территории зафиксировано возгорание», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что границу с Россией за сутки пересекли ещё более 20,5 тысячи мирных жителей Донбасса и Украины.