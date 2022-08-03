Ростов-на-Дону, 3 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Границу с Россией за сутки пересекли ещё более 20,5 тысячи мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 3 августа информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля 2022 года действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. За весь период массовой эвакуации граждан в Россию прибыли более 3 миллионов человек, в том числе около 500 тысяч детей.