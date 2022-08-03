Тирасполь, 3 августа, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Между Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) и Молдавией накопилось много нерешённых вопросов, но Кишинёв в последнее время избегает даже их обсуждения. Об этом 3 августа заявил телеканалу «Первый приднестровский» глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Официальный сайт президента ПМР Виталий Игнатьев

Он прокомментировал уведомление, направленное молдавской стороной 1 августа об отказе от запланированных переговоров. Причём изначально Кишинёв предложил провести встречу.

«Повестка общеизвестна, состоит из большого количества проблем и вопросов. Она связана с ранее неисполненными документами переговорного процесса, с банковско-финансовыми ограничениями, с проблемой в импорте лекарственных препаратов, которая создала молдавская сторона», — сказал Игнатьев.

Глава МИД также сообщил, что Кишинёв недавно объявил о применении в отношении «ответственных лиц» Приднестровья, прибывающих в Молдавию, особых «мер досмотра». Это также планировалось обсудить на встрече.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила молдавские власти в давлении на Приднестровье. Она заявила, что такая политика приведёт в «тупик».

Напомним, киевские власти после начала Россией спецоперации по денацификации Украины закрыли все пропускные пункты на границе с Приднестровьем. Через украинскую территорию ранее в ПМР поступала львиная доля импорта. Молдавская сторона в апреле начала отказывать в пропуске грузов в ПМР, устроив фактическую блокаду для жителей республики.