Краснодар, 3 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Временное ограничение на полёты продлено для аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе 3 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

«Пассажирам рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод», — говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение на полёты для 11 российских аэропортов действует с 24 февраля. На Кубани остаётся открытым аэропорт Сочи. С начала года на курорте уже отдохнули более 4 млн человек.