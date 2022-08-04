Владивосток, 4 августа, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Обеспечение инженерной инфраструктурой и строительство дорог для двух крупных туристических проектов в Приморье планируют выполнить по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Гольф

Читайте также: В Приморье город претендует на звание столицы дальневосточного гольфа

Документы для участия в конкурсе Минстроя России уже готовят в региональном агентстве по туризму совместно с инвестиционным агентством Приморья.

Речь идёт о семейном центре «Аквапарадайз» на острове Русском во Владивостоке, где расположится аквапарк с торговой улицей, магазинами, фудкортами, гостиницами и шале, а также спортивном гольф-кластер в Артёмовском городском округе.

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрия Логинова, развитие туристической сферы имеет особое значение для жителей России, особенно в условиях санкций и коронавирусных ограничений.

«В своём выступлении на Петербургском экономическом форуме в июне президентВладимир Путин акцентировал, что необходимо развивать внутренний туристический потенциал страны, создавать проекты для привлечения туристов. Безусловно, без нормальной инфраструктуры ни один туробъект не будет полноценным и востребованным. Развитие дорожной сети требует значительных средств и вложений, поэтому нацпроект, как нельзя кстати, поможет наладить коммуникации к аквапарку и гольф-центру. Главным приоритетом должно оставаться — комфорт и удобство для людей.

Развитие внутреннего туризма актуально как никогда, мы в этом убедились во время ограничений на загранпутешествия, когда многие для себя открыли Россию, её уникальные места», — прокомментировал активист ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Артём станет столицей дальневосточного гольфа — более 400 га местной земли будут использованы для гольф-полей. Будущий спортивный кластер не имеет аналогов на Дальнем Востоке России и станет местом притяжения для любителей и профессиональных игроков «королевского спорта».