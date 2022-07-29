Артём, Приморский край, , 17:18 — REGNUM Артём станет столицей дальневосточного гольфа — более 400 га местной земли будут использованы для гольф-полей. Будущий спортивный кластер не имеет аналогов на Дальнем Востоке России и станет местом притяжения для любителей и профессиональных игроков «королевского спорта», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Мяч для игры в гольф

В ближайшие десять лет в Артемовском городском округе появятся три масштабных гольф-курорта, которые сформируют новый спортивный кластер.

«За прошедшие три года был достигнут колоссальный эффект в привлечении внимания к территории, а первый инвестор — ООО «Владивосток гольф и резорт» — уже успешно начал реализацию проекта и выполнил подготовительные и проектные работы, инвестировав более 700 миллионов рублей», — рассказала генеральный директор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю.

По ее словам, инвестор Family Golf владеет земельными участками площадью 256 гектаров, из которых 100 предназначены для строительства и эксплуатации гольф-поля на 36 лунок и сопутствующей инфраструктуры. Период строительства поделен на три этапа до 2035 года, первый планируется завершить в 2023 году.