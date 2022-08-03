Москва, 3 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Росавиация продлила режим ограничения полётов в аэропорты 11 городов на юге и в центре страны. Сообщение об этом опубликовано 3 августа на сайте министерства.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Аэропорт «Платов»

«Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 11 августа 2022 года», — говорится в сообщении.

Речь идёт о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на полёты были введены 24 февраля 2022 года в связи с проведением специальной военной операции на Украине.