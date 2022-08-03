Брянск, 3 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Аэропорт Брянска останется закрытым ещё на неделю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе Росавиации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёт в небе

Режим временного ограничения полётов продлевается до 03:45 по московскому времени 11 августа. Кроме Брянска запрет на полёты действует ещё для 10 городов юга и центральной части России.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ограничения продлевается с 24 февраля.