Гагра, Абхазия, 3 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Абхазия всегда будет поддерживать республики Донбасса. Об этом 3 августа заявил в интервью телеграм-каналу Sputnik Ближнее зарубежье абхазский президент Аслан Бжания.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

«Организаторы этих процессов (на Украине — ИА REGNUM) имеют далеко идущие планы. Конечный итог — это рассеять российское государство, развалить его», — сказал Бжания.

Он отметил, что это подтверждается многолетним расширением НАТО на Восток. Конечной целью расширения является стремление навязать России свои условия. Бжания сказал, что в Абхазии это прекрасно понимают, поэтому поддерживают Донбасс.

«Мы всегда будем оказывать поддержку, потому что недавно подобное испытывал народ Абхазии», — заявил абхазский президент.

Бжания заверил, что Абхазия сделает всё, что сможет для поддержки ДНР и ЛНР.