Тайбэй, , 09:27 — REGNUM Власти Китая подняли «большую шумиху» вокруг визита американской делегации на Тайвань, заявила глава делегации, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Нэнси Пелоси Paladin for Congress

По её мнению, это вызвано должностью спикера, которую она занимает.

На пресс-конференции в Тайбэе Пелоси рассказала, что многие члены американского Конгресса уже бывали на Тайване в прошлом, в том числе в 2022 году.

«Полагаю, они подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом», — сказала Пелоси.