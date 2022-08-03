Санкт-Петербург, , 09:26 — REGNUM Санкт-Петербург направит в Мариуполь 100 автобусов, а также восстановит движение трамваем. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

Северная столица продолжит оказывать помощь городу-побратиму Мариуполю. Об этом направлении работы сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на совместном заседании городского правительства и администрации Мариуполя

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» с начала лета уже передал Мариуполю 34 автобуса. Еще 66 машин поступят в город до конца сентября. Помимо этого, петербургские специалисты восстановят трамвайные линии. Первый маршрут должен заработать в 2023 году.

«Сейчас проводится обследование, чтобы начать работы по восстановлению трамвайного движения. Для нашего города трамвай — символ жизни», — подчеркнул Александр Беглов, приведя в пример время блокадного Ленинграда.

Напомним, что Петербург принимает в этом году порядка 1500 детей из Мариуполя. Они отдыхают в лагере «Дружных». Также город продолжает собирать и отправлять гуманитарную помощь.

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