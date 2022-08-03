Южно-Сахалинск, 3 августа, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Списки кандидатов от семи партий прошли проверку и были зарегистрированы для участия в выборах депутатов областной думы Сахалина, которые состоятся 11 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме области.

R-19.ru Выборы

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Избирком зарегистрировал списки от партий ЛДПР (38 кандидатов), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (37 кандидатов), КПРФ (42 кандидата), «Единая Россия» (58 кандидатов).

Также к участию в выборах допущены кандидаты по спискам партий «Новые люди» (19 человек), «Коммунистическая партия Коммунисты России» (30 человек), «Родина» (20 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в преддверии выборов депутатов областной думы разразился скандал с участием секретаря территориальной избирательной комиссии Южно-Сахалинска Юлии Жолудевой. В голосовых сообщениях в мессенджере Whatsapp она обматерила руководителя горкома КПРФ Станислава Кузнецова, написал телеграм-канал «Октагон. Восток».