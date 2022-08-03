Южно-Сахалинск, 3 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. На Сахалине в преддверии выборов депутатов областной думы, которые состоятся 11 сентября, разразился скандал с участием секретаря территориальной избирательной комиссии Южно-Сахалинска Юлии Жолудевой. В голосовых сообщениях в мессенджере WhatsApp она обматерила руководителя горкома КПРФ Станислава Кузнецова, сообщил телеграм-канал «Октагон. Восток».

Зубы

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Жолудева отправила Кузнецову сообщения поздним вечером 29 июля. Помимо оскорблений она угрожала коммунисту и обещала, что возглавит КПРФ.

«В Южно-Сахалинскую ТИК давай попробуй зайди — покусаю ноги, руки и шею. Покусаю всё», — сказала Жолудева.

3 августа стало известно, что Жолудеву отстранили от исполнения обязанностей на время проведения служебной проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в единый день голосования 11 сентября состоятся выборы депутатов областной думы, депутатов Корсаковского, Поронайского, Северо-Курильского, Томаринского городских округов. Дополнительные выборы депутатов пройдут в Ногликском городском округе и Южно-Сахалинске.