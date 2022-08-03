Донецк, 3 августа, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования произвели ракетный обстрел Кировского района Донецка, рассыпав по нему запрещённые противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 08:35 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено две ракеты из реактивных систем залпового огня «Ураган», оснащенные запрещёнными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общественный деятель из Воронежа Денис Ларин погиб в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.