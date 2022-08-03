Воронеж, 3 августа, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Общественный деятель из Воронежа Денис Ларин погиб в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщили 2 августа в телеграм-канале департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«С глубоким прискорбием узнали о гибели при выполнении боевых задач в ходе специальной операции Дениса Олеговича Ларина. Мы потеряли активного общественного деятеля и соратника, который много сил и энергии вкладывал в решение экологических проблем региона», — говорится в сообщении.

Денис Ларин — уроженец Воронежа, ему было 45 лет. Работал в структурах МВД, был кандидатом в депутаты Государственной думы VIII созыва, в 2020 году баллотировался в воронежские областную и городскую думы.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и денацификации Украины с 24 февраля 2022 года.