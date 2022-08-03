Донецк, 3 августа, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка вновь подвергся артиллерийскому обстрелу киевских боевиков. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что новый обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 08:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 12 снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты в течение пяти минут подвергли обстрелам из артиллерии Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую.