Тбилиси, 3 августа, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Группа депутатов парламента Грузии, покинувших правящую партию «Грузинская мечта», основали своё политическое движение. Их соответствующее заявление обнародовал 2 августа телеканал «Имеди».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Мы решили создать общественное движение — «Сила народа», главной целью которого будет предоставление обществу правды для защиты национальных интересов Грузии», — говорится в обращении.

Основателями новой политической силы стали депутаты Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и присоединившийся к ним позже Гурам Мачарашвили. Они обещают сообщать жителям о том, что происходит в закулисье грузинской политики.

«Мы считаем, что угроза войны всё ещё реальна, и гарантировать её предотвращение можно только путём надлежащего информирования населения», — заявили депутаты.

Напомним, Субари, Кавелашвили и Хундадзе, покинув ряды «Мечты», обвинили посла США в Тбилиси Келли Дегнан в подстрекательстве к войне с Россией. Они также заявили, что отказ Брюсселя дать республике статус кандидата в ЕС был сделан для того, чтобы у оппозиции был повод дестабилизировать ситуацию в стране, совершить переворот и начать конфликтовать с РФ.