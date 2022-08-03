Мехико, 3 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Мексики заявила, что проводит расследование в отношении бывшего президента страны Энрике Пеньи Ньето по подозрению в совершении преступлений, включая незаконное обогащение и отмывание денег.

Presidencia de la República Mexicana Энрике Пенья Ньето

Экс-президент, который находился у власти с 2012 по 2018 год и сейчас живет в Мадриде, отрицает какие-либо незаконные действия.

Некоторые обвинения касаются испанской строительной компании OH.

«Прогресс в этом расследовании позволит возбудить уголовное дело в ближайшие месяцы», — говорится в заявлении прокуратуры.

Глава управления финансовой разведки министерства финансов Пабло Гомес ранее сообщил журналистам, что Пенья Ньето получил около 26 миллионов песо (1,25 миллиона долларов) от родственника в Мексике. Этот денежный перевод оказался под пристальным вниманием, поскольку происхождение средств было неизвестно.

Есть основания считать, что Пенья Ньето также имеет связи с двумя компаниями, которые получили выгодные контракты с мексиканским государством во время его президентского срока, добавил Гомес.

В ответ на обвинения Пенья Ньето написал в соцсети, что он «уверен, что мне будет позволено прояснить перед компетентными органами любые вопросы о моих активах и продемонстрировать их законность».