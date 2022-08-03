Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Великобритании Джеком Дрэйпером в матче второго круга турнира в Вашингтоне (США). Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Андрей Рублёв (сс) Carine06

Рублёв девять раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Рублёв сыграет с победителем матча Джек Сок (США) — Максим Кресси (США).

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