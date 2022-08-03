Вашингтон, 3 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Германии Домиником Кёпфером в матче второго круга турнира в Вашингтоне (США). Продолжительность встречи составила 2 часа 44 минуты и завершилась со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4.

si.robi Карен Хачанов

Хачанов девять раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, семь ошибок на подаче и три брейка.

В третьем круге турнира Хачанов сыграет с победителем матча Алекс де Минор (Австралия) — Йосихито Никиока (Япония).